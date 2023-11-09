جيش الاحتلال يعلن سيطرته على قاعدة لحماس بعد قتال عنيف استمر 10 ساعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته سيطرت على قاعدة تابعة لحركة حماس، بعد قتال عنيف دار في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن القاعدة تقع في مخيم جباليا للاجئين، وأضاف أن هناك عناصر من حركة الجهاد الإسلامي أيضا شاركت في المعركة التي استمرت لـ10 ساعات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية الإسرائيلية "قتلت إرهابيين في جباليا، واستولت على الكثير من الأسلحة، وكشفت مداخل للأنفاق"، على حد زعمه.

ويقع أحد مداخل الأنفاق بجوار روضة أطفال، ويؤدي إلى نظام أنفاق واسع تحت الأرض. وقال جيش الاحتلال إنه قد تم العثور أيضا في القاعدة على "مواد عملياتية مهمة، تتعلق بخطط العدو العملياتية".

وتقول إسرائيل إن القيادة العسكرية والسياسية لحركة حماس تختبئ في شبكة الأنفاق الموجودة أسفل الأرض في غزة. كما يُعتقد أن هناك بعض الرهائن من بين الـ 239 الذين تم اختطافهم على أيدي حماس خلال الهجوم الذي وقع بإسرائيل في السابع من أكتوبر، محتجزون داخل شبكة الأنفاق.