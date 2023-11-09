الكرملين: بوتين يصل كازاخستان فى زيارة رسمية

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وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، إلى أستانا فى زيارة رسمية لكازاخستان.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إن بوتين ونظيره قاسم جومارت توكايف سيبحثان تنسيق المواقف الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة بما فيها الاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك.. مضيفا أن الرئيسين سيبحثان أيضا القضايا الدولية والإقليمية والتعاون في إطار "التكامل الأوراسي".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وتوكايف سيوقعان على حزمة من الاتفاقات، فيما سيصدر عنهما بيان مشترك لوسائل الإعلام.. وتابع قائلا "إن الرئيس بوتين ونظيره توكايف سيشاركان عبر الفيديو فى الجلسة العامة للمنتدى الـ19 للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، في مدينة (كوستاناي) الكازاخية".

وتأتي زيارة الرئيس بوتين إلى أستانا بدعوة من نظيره الكازاخي توكايف الذي استقبل بوتين شخصيا عند سلم الطائرة.