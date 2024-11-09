الاحتلال يستهدف أطفالا أثناء تعبئتهم المياه بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أطفالًا أثناء تعبئتهم المياه بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بوصول شهيدة وإصابتين إلى مستشفى كمال عدوان، بعد استهداف مجموعة من الأطفال أثناء تعبئة المياه في تل الزعتر بمخيم جباليا.

تغطية صحفية| مراسل شبكة قدس: وصول شهـ ـيدة وإصابتين إلى مستشفى كمال عدوان بعد استهداف مجموعة من الأطفال أثناء تعبئة المياه في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2024

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ400 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 44 شهيدًا و81 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و552 شهيدًا، و102 ألف و765 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.