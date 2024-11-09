نائب محافظ المنيا: نسعى لمساندة مزارعي قصب السكر في مواجهة التحديات

أكد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الزراعي، ومساندة مزارعي قصب السكر في مواجهة التحديات، انطلاقًا من أهمية هذه الزراعة كمصدر رئيسي للإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة بمشاركة مزارعي القصب، وذلك في إطار جهود المصنع لدعم المزارعين، والتواصل معهم لتعزيز الإنتاج وتذليل العقبات.

وقال "أبو زيد": "إننا نسعى بالتعاون مع كل الجهات المعنية إلى تحسين أوضاع المزارعين وتقديم كل التسهيلات لهم، من أجل ضمان زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني".

من جانبه شدد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، على أنه سيتم نقل محصول قصب السكر على نفقة المصنع لتخفيف العبء عن المزارعين ودعمهم.

كما شهدت الندوة مناقشة التحديات التي يواجهها مزارعي قصب السكر، حيث استمع الحضور إلى آراء المزارعين وطرحهم حلولاً عملية لزيادة الإنتاجية وتعزيز التعاون مع المصنع؛ مما يسهم في رفع نسب التوريد للمصنع وزيادة تطوير إنتاج السكر بالمحافظة.

وشارك في الندوة عدد من نواب البرلمان وقيادات تنفيذية وزراعية، منها المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، وحامد فخري رئيس مركز أبو قرقاص، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة ملوي، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والمهندس علاء عثمان رئيس قطاع مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة، والمهندس حسن كامل المستشار الفني لجهاز مستقبل مصر، والمهندس طارق سعد رئيس قطاعات الإنتاج الزراعي.