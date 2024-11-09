صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أستون فيلا مساء اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا على ملعب أنفيلد، في العاشرة من مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

ويقود محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، هجوم فريقه ليفربول في مواجهة أستون فيلا مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة اليوم كما يلي:

كيليهير في حراسة المرمى

الدفاع: روبرتسون -فان دايك - كوناتي - آرنولد

خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبيرخ - جونز

الهجوم: صلاح - نونيز - دياز.