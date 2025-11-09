مروان عطية يسجل هدفه الأول في القمة أمام الزمالك في نهائي السوبر

أحرز مروان عطية الهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، وهو الهدف الأول له في القمة.

وسجل مروان عطية هدفه الأول في القمة والثاني لفريقه أمام الزمالك في الدقيقة 72، ليؤمن المكسب لفريقه بنسبة كبيرة والتتويج بالبطولة الثامنة أمام الزمالك.

وتمكن مروان عطية قد سجل الهدف بعد عارضية مميزة من ناحية اليسار عن طريق زميله طاهر محمد طاهر الذي حل بديلا بعد خروج جراديشار مصابا.

وكان المغربي أشرف بن شرقي قد نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الزمالك على يمين محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل.