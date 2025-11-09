الطاقة الذرية: إصلاح خط بمحطة زابوريجيا يعزز استقرار الكهرباء في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت أن الروس الذين يحتلون محطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا أعادوا إصلاح الخط الثاني لتوليد الكهرباء.

وفي منشور على منصة (إكس)، قالت الوكالة إن الخط البالغة طاقته 330 كيلوات تم إعادة ربطه بالمحطة الرئيسية الساعة 0743 مساء (1743 بتوقيت جرينتش) "لأول مرة منذ ستة أشهر".

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي: "هذا يوم جيد للسلامة النووية".

وفي أكتوبر، أنهى الإصلاح الأول الانقطاع فى الطاقة رقم عشرة منذ احتلال المحطة في 2022. وتم الاتفاق على وقف إطلاق نار محلي لأعمال الإصلاح بوساطة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجود مراقبين بالوكالة

قالت إدارة المحطة الروسية على منصة تليجرام إن هذا سيزيد بشكل كبير من استقرار نظام الطاقة. وأضافت أن تشغيل الخط مهم أيضا لتوفير التدفئة لمدينة إنرجودار المحتلة، حيث تقع المحطة.

وفي أكتوبر، أكدت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينشوك إصلاح الخط الأول، واتهمت الجانب الروسي مجددا بقصف خطوط الكهرباء بشكل منهجي لقطع المحطة عن الشبكة الوطنية. وتتهم روسيا من جانبها أوكرانيا بقصف الخطوط لتعطيل الوضع الأمني واستفزاز التدخل الدولي.

وتعد محطة زابوريجيا أكبر محطة نووية في أوروبا، وتضم ست وحدات بقدرة اسمية تبلغ ستة آلاف ميجاوات، وقد احتلتها القوات الروسية منذ مارس 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويشار إلى أن المفاعلات متوقفة لأسباب تتعلق بالسلامة، لكنها يجب أن تستمر في التبريد، ويُزود نظام التبريد بالخطوط الكهربائية المستعادة الآن. وفي حال انقطاع الكهرباء، تضمن المولدات العاملة بالديزل استمرار التبريد.





