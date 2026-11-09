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نجح البطل المصري أحمد محمد زكي في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات الوثب العالي «فتيان»، بعدما سجل ارتفاعًا قدره 2.09 متر، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

وجاء إنجاز زكي ليعكس تطور مستواه الفني، بعدما تمكن من تخطي رقمه الشخصي السابق المسجل لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والبالغ 2.03 متر.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة اللاعب الواعد، الذي يخوض تجربة أولمبية بارزة في مرحلة مبكرة من مشواره الرياضي، ليضع اسمه بين أصحاب المراكز المتقدمة في منافسات الوثب العالي على مستوى الشباب.

مصر ترفع رصيدها إلى 10 ميداليات

وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» إلى 10 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و3 ميداليات برونزية، لتواصل مصر حصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج خلال منافسات الدورة.

نتائج المشاركات المصرية الأخرى

وعلى صعيد المشاركات المصرية الأخرى، حققت اللاعبة ريماس الوليلي المركز الرابع في منافسات رمي الرمح، بعدما سجلت مسافة 51.64 متر، لتفصلها 36 سنتيمترًا فقط عن صاحبة المركز الثالث والفائزة بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الجمباز «فتيان»، احتلت مصر المركز السادس، بينما ودعت اللاعبة نوراي السيد منافسات القوس والسهم «فتيات» من الدور ربع النهائي.

وفي منافسات كرة السلة 3×3 «فتيات»، خسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بنتيجة 18-17، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، ليفقد فرصة إضافة ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية.

وتواصل البعثة المصرية منافساتها في داكار، وسط تطلعات بتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد ميداليات جديدة قبل إسدال الستار على الدورة.