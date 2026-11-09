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أعداد جريدة الشروق
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بدء حصاد الذرة الشامية في مركز الداخلة بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:59 ص

أعلن المهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم البدء في حصاد محصول الذرة الشامية بمركز الداخلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحفيظ، رئيس الفريق العلمي للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمحافظة الوادي الجديد، ومديري الإدارات الزراعية بموط والقصر وبلاط، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين، وذلك في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بالمحافظة.

وقال إنه تم تنفيذ يوم الحصاد بأحد الحقول المميزة بزمام مدينة موط في مركز الداخلة، والمنزرع بالذرة الشامية هجين فردي، والذي حقق إنتاجية مرتفعة وجودة في المحصول نتيجة استخدام المبيدات الموصى بها في مكافحة دودة الحشد، وسط تقديم الدعم اللازم لمساعدة المزارع في تنفيذ التوصيات الفنية على أكمل وجه.

وأشار إلى متابعة أعمال الحصاد من جانب الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، حيث تضم المحافظة مساحة 59329 فدانا منزرعة بالذرة الشامية طبقا لحصر الموسم الصيفي.

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