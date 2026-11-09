3 لاعبين مهددون بمغادرة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية

بات مستقبل ثلاثة لاعبين داخل صفوف ريال مدريد محل شك، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، في ظل تراجع فرص مشاركتهم وعدم اعتماد المدرب جوزيه مورينيو عليهم بصورة أساسية خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكره موقع «Fichajes» الإسباني، يأتي الفرنسي فيرلاند ميندي على رأس قائمة المرشحين للرحيل، بعدما غاب عن جميع مباريات الموسم الجاري، إثر خضوعه لجراحة في العضلة المستقيمة الفخذية اليمنى خلال مايو الماضي.

وزادت صعوبة موقف ميندي مع اعتماد مورينيو على ألفارو كاريراس ومارك كوكوريلا، فضلًا عن عدم قيده في قائمة ريال مدريد للمرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه المدافع الإسباني راؤول أسينسيو موقفًا مشابهًا، بعدما ابتعد عن الملاعب إثر خضوعه لجراحة في أكتوبر الماضي لعلاج كسر إجهادي في عظمة الساق اليمنى، وسط توقعات بعودته مطلع عام 2027.

ورغم ارتباط أسينسيو بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2031، فإن المنافسة القوية في مركز قلب الدفاع، بوجود روديجر وهاوسن وميليتاو وكوناتي، قد تدفعه للبحث عن فرصة جديدة، سواء عن طريق الإعارة أو الرحيل النهائي.

أما الاسم الثالث فهو لاعب الوسط الشاب تياجو بيتارش، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لم يحصل على فرص مشاركة كافية ضمن اختيارات مورينيو، بسبب ازدحام خط الوسط بالعديد من الأسماء البارزة، مثل بيلينجهام وفالفيردي وتشواميني وكامافينجا وجولر وبرناردو سيلفا.

وتبدو الإعارة الخيار الأقرب لبيتارش خلال يناير المقبل، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والحصول على دقائق لعب منتظمة، خاصة أن ريال مدريد لا يزال يضع اللاعب ضمن حساباته المستقبلية.