اتحاد الطائرة يُلزم أندية الدرجة الأولى بالمشاركة في كأس مصر للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر فتح باب المشاركة أمام الأندية في بطولة كأس مصر للرجال والسيدات للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم منافسات البطولة التي تقام سنويًا بمشاركة أندية الدرجات والمستويات المختلفة.

وأوضح الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في خطاب رسمي موجه إلى أندية الدرجة الأولى للرجال والسيدات بجميع الفئات (أ، ب، ج)، أن المشاركة في بطولة كأس مصر إجبارية لفرق الدرجة الأولى رجال (أ) والسيدات (أ)، بينما تكون المشاركة اختيارية لباقي المستويات.

وأشار الاتحاد إلى السماح بمشاركة فرق مرحلة الشباب والشابات تحت 19 عامًا، بالنسبة للأندية التي لا تمتلك فريقًا في مسابقات الدرجة الأولى، بما يمنح الفرصة للعناصر الشابة للاحتكاك والمنافسة واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في البطولة.

وطالب الاتحاد الأندية الراغبة في المشاركة ببطولة كأس مصر للرجال والسيدات بإرسال خطاب رسمي من إدارة النادي إلى الاتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة يوم 15 نوفمبر 2026.

ومن جانبه، أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن بطولة كأس مصر تحظى بأهمية كبيرة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد، لما تمثله من قيمة فنية وتنافسية، فضلًا عن دورها في منح الأندية فرصة جديدة للمنافسة على الألقاب وإظهار قدراتها الفنية.

وأضاف قمر أن الاتحاد يسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة في مسابقاته، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأندية والمستويات للمنافسة، بما يسهم في تطوير اللعبة ورفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات.

وأشار إلى أن إتاحة مشاركة فرق الشباب والشابات تحت 19 عامًا للأندية التي لا تمتلك فرقًا في الدرجة الأولى تأتي ضمن توجه الاتحاد للاهتمام بالعناصر الواعدة، ومنحها فرصًا حقيقية للاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يدعم مستقبل الكرة الطائرة المصرية.

واختتم رئيس الاتحاد بالتأكيد على حرص مجلس الإدارة على تنظيم مسابقات قوية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وتساعد على استمرار تطور اللعبة على مستوى الرجال والسيدات.