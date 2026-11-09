الأهلي يفوز على بتروجت في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

انتهت منذ قليل منافسات الجولة الثانية من مرحلة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة لموسم 2026-2027.

وشهدت الجولة الثانية إقامة 8 مباريات في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

الأهلي × بتروجت

فوز مرتبط الأهلي بنتيجة 95-60

فوز رجال الأهلي بنتيجة 98-75

الجزيرة × الزمالك

فوز مرتبط الجزيرة بنتيجة 92-40

فوز رجال الزمالك بنتيجة 71-65

الاتحاد السكندري × سبورتنج

فوز مرتبط الاتحاد السكندري بنتيجة 96-87

فوز رجال الاتحاد السكندري بنتيجة 96-74

سموحة × المصرية للاتصالات

فوز مرتبط سموحة بنتيجة 92-40

فوز رجال سموحة بنتيجة 71-69

وتقام منافسات الدور ربع النهائي بمشاركة 8 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، تتنافس ذهابًا وإيابًا في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلي، والزمالك، والجزيرة، وبتروجيت، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من الاتحاد السكندري، والمصرية للاتصالات، وسموحة، وسبورتنج.

وتنص لائحة المسابقة على أن الفائز في كل مباراة سواء في الرجال أو المرتبط، يحصل على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة.