النائب عماد الغنيمي عن حادث قطاري العياط: كل ضحية وراءها حلم لم يكتمل والمحاسبة واجبة

نعى النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، ضحايا حادث قطاري العياط، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الغنيمي، في بيان اليوم الاثنين، أن أرواح المصريين ليست رخيصة، وأن دماء المواطنين ليست أرقامًا تُضاف إلى سجلات الحوادث، ولا يجوز أن يتحول الموت على قضبان السكك الحديدية إلى مشهد متكرر يعتاد عليه المجتمع مع مرور الوقت.

وقال: «كل روح فقدناها وراءها أسرة مكلومة وحلم لم يكتمل، ومسؤولية لا يجوز التنصل منها»، مشددًا على أن الحفاظ على حياة المواطنين يجب أن يكون أولوية مطلقة، بجانب أن أي تقصير يثبت ارتباطه بوقوع الحادث يستوجب المساءلة والمحاسبة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان سلامة المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع الحادث يجب ألا يقتصر على تقديم التعازي، بل يتطلب تحركًا جادًا لمعالجة أسباب الخلل ومواجهة أوجه القصور.

وأشار إلى أن الحادث يستوجب مراجعة شاملة لإجراءات التشغيل والصيانة والرقابة داخل منظومة السكك الحديدية، والتأكد من الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان، وعدم التهاون في تطبيق قواعد التشغيل، خاصة أن أرواح المواطنين أمانة لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف.

وأكد الغنيمي، أهمية إعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية ووضوح، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث، مع اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات التقليدية، بل العمل على وضع حلول جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن تطوير مرفق السكك الحديدية لا يقتصر على تحديث القطارات والبنية التحتية فقط، وإنما يتطلب أيضًا تعزيز منظومة الرقابة والتأهيل المستمر للعاملين، وتوفير جميع متطلبات الأمان، بما يضمن تقديم خدمة آمنة تليق بالمواطن المصري وتحافظ على حقه في التنقل بأمان.



