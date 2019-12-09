البحيرة تنظم ندوة لمناقشة «أخطار ظاهرة التنمر النفسية والاجتماعية على المجتمع»

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شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الندوة التثقيفية للتوعية بأخطار ظاهرة التنمر النفسية والاجتماعية والعامة على الفرد والمجتمع التي نظمتها، اليوم الإثنين، منطقة البحيرة الأزهرية وإدارة الفتوى والإعلام ومركز النيل للإعلام تحت شعار «معا ضد التنمر» بمعهد سنهور الإعدادي الثانوي الأزهري بمركز دمنهور بحضور أهالي قرية سنهور، وطلاب المعهد.

من جانبه تناول الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ مدير إدارة الفتوى والإعلام ظاهرة التنمر وأسبابه وطرق علاجه، والتنمر من الجانب الشرعي وتعارضه مع جميع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وتناولت، نائب محافظ البحيرة، أخطار التنمر على المجتمع، مؤكدة على حق الجميع بالشعور بالأمان والمعاملة بطريق عادلة ومحترمة.

وأشارت إلى آثار وأضرار التنمر العقلية والجسدية الخطيرة، فمن خلال التوعية والقضاء على جميع صور وأشكال التنمر سنحصل على أفراد أسوياء قادرين على العمل والإنتاج والتنمية.