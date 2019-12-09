الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتظاهر دعما للانتخابات الرئاسية ورفضا للتدخل الأجنبي

نظم المئات من العمال وأمناء الاتحادات بالولايات للاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الاثنين، وقفة بساحة البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة ؛ لمساندة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد ودعم مواقف الجيش الجزائري.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات وشعارات رافضة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد وداعمة للمسار الانتخابي ولمواقف الجيش.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مراد عتيق الأمين العام للاتحاد الولائي لجيجل (شمال شرق) قوله خلال الوقفة : "إن المشاركة في هذه الوقفة جاءت من أجل الدعوة لإنجاح الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر الجاري والرد على التدخل السافر للاتحاد الأوروبي وإعلان مساندتنا المطلقة للجيش الشعبي الوطني الذي جعل العالم بأسره ينظر إلينا نظرة إعجاب بفضل دعمه وتلاحمه مع الشعب".

واعتبر أن الانتخابات هي بداية الحل ونهاية الأزمة .. داعيا إلى ترك الجميع يبدي رأيه بحرية مهما كانت الآراء متباينة خاصة وأن الأصداء التي تصل إلى الاتحاد الولائي تبين عزم سكان ولاية (جيجل) على المشاركة بقوة في الرئاسيات القادمة.