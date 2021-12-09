مصرف لبنان المركزي يرفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 8000 ليرة

قرر مصرف لبنان اليوم الخميس رفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 3900 إلى 8000 ليرة لبنانية.

وقال المصرف، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه وللحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، حدد سقف المسحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أمريكي للحساب الواحد.

وأكد المصرف، أن إنصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي، التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين وتنفيذها.

وأكد ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والمبادرات الاساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي.