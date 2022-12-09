سفير مصر في أوتاوا يناقش مع وزير النقل الكندي العلاقات الثنائية المتطورة

التقى سفير مصر لدى كندا، أحمد حافظ، بوزير النقل الكندي، عمر الغبرا في العاصمة الكندية أوتاوا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وخاصة في مجال النقل وغيرها من الأمور للدفع قدما بآفاق العلاقات المصرية الكندية.

وقال الوزير الكندي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "اللقاء شهد الحديث عن المصالح المشتركة بين مصر وكندا، وأكدنا على قوة العلاقة بين بلدينا".

يذكر أن عمر الغبرا هو أول وزير من أصل عربي في الحكومة الكندية حيث عينه رئيس الوزراء جستن ترودو، في 12 يناير 2021، وزيرا للنقل في كندا، ليصبح أول كندي من أصل سوري يتولى حقيبة وزارية في الحكومة الكندية.