 الأهلي يهزم اتحاد الشرطة في دوري سيدات اليد - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم اتحاد الشرطة في دوري سيدات اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:42 م

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي الفوز على فريق اتحاد ‏الشرطة بنتيجة 50-14، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري.‏

وقدم فريق سيدات يد الأهلي أداء قويا، واستحوذ على مجريات اللعب طوال المباراة، وتقدم ‏في الشوط الأول بنتيجة 26-5، قبل أن يواصل الأداء القوي في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة ‏بفوز الأهلي بنتيجة 50-14.

ودفع محمد عادل، المدير الفني لــ«سيدات يد الأهلي»، بأكثر من لاعبة على مدى المباراة، بعد ‏أن تألق الجميع في اللقاء الماضي أمام الشمس.‏

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد تعادل في المباراة الماضية مع الشمس، 25-25، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏


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