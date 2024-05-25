صحة غزة: استشهاد 62 مواطنا وإصابة 138 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ232 على قطاع غزة.

وذكرت في بيان لها، مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و138 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35 ألفًا و903 شهداء، و80 ألفًا و420 جريحًا.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال قتل ما يزيد على 493 من الكوادر الصحية وأصحاب الاختصاص الطبي واعتقل 310 منهم على الأقل».

وذكر في تصريحات، نقلتها وكالة «شهاب»، مساء السبت، أن «الأمر يعد جريمة حرب وانتهاكا سافرا لحقوق المرضى والجرحى الصحية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني».

وتابعت: «قوات الاحتلال سيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني في 6 مايو، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي مريض أو جريح من الخروج من غزة، حتى أولئك الذين هم في الخارج لا يمكنهم العودة إلى وطنهم».

ولفت إلى أن «أكثر من 20 ألف جريح ومريض سرطان وقلب وأمراض دم ينتظرون فتح المعبر في ظروف لا إنسانية بسبب الاحتلال والحصار وحرب الإبادة المفروضة على المدنيين في غزة».

وناشد العالم الحر إنقاذ هؤلاء الضحايا من المضاعفات والموت، في ظل غياب معظم المؤسسات الصحية الفلسطينية من قطاع غزة، حيث تم إخراجها عن الخدمة بشكل متعمد».



