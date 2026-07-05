قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على منزل فلسطيني وتحوله لثكنة عسكرية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على منزل المواطن الفلسطيني محمد صالح جرادات، في بلدة زبوبا غرب جنين، وحولته لثكنة عسكرية.

وأفاد رئيس مجلس قروي زبوبا زكي جرادات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد صالح محمد جرادات، وأبلغته بضرورة إخلاء المنزل والعودة في نهاية الأسبوع.

وأوضح أن المنزل مكون من طابقين ويسكنه 11 فردا، كما داهمت قوات الاحتلال منزل شقيقه محمود جرادات واحتجزت نجله صالح لعدة ساعات واعتدت عليه قبل إخلاء سبيله.

وفي السياق، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دير جرير شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية فلسطيني أن مستوطنين هاجموا أطراف قرية دير أبو جرير، وتصدى المواطنون لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وداهمت مسجدا، واحتجزت المواطنين الفلسطينيين المتواجدين فيه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.