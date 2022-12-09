تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في إسبانيا للشهر الرابع على التوالي

أظهر مكتب الإحصاء الإسباني (إيني) اليوم الجمعة، أن نمو الإنتاج الصناعي الإسباني تراجع للربع الرابع على التوالي في أكتوبر فيما استمر انتاج السلع الوسيطة في اتجاه تراجعي.



وارتفع الإنتاج الصناعي بواقع 5ر2 % معدلة في أكتوبر الماضي، ولكنه كان أبطأ من زيادة بواقع 6ر3 % في سبتمبر السابق عليه، وكان الخبراء توقعوا زيادة بنسبة 8ر2%.



وارتفع معدل الإنتاج منذ أبريل الماضي. غير أن وتيرة الزيادة تباطأت على مدار الأربع أشهر الماضية.



وبحسب القطاعات، أظهرت السلع الرأسمالية والطاقة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة، معدلات سنوية إيجابية بواقع 11 % و6ر3 % و4ر2 % على التوالي.



وعلى الجانب الآخر، تراجع إجمالي السلع الوسيطة 9ر2 % والسلع الاستهلاكية المعمرة 9ر1%.