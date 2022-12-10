إيطاليا توافق على استقبال 500 مهاجر من قوارب إنقاذ قبالة سواحلها

وافقت إيطاليا، اليوم الجمعة، على استقبال أكثر من 500 مهاجر من سفينتي إنقاذ في البحر قبالة سواحلها بعد أن رست سفينة أخرى تحمل 33 مهاجرا خلال الليل في جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن السفينة جيو بارنتس التي تديرها المنظمة الخيرية وتحمل 248 مهاجرا طُلب منها التوجه إلى ميناء ساليرنو في جنوب إيطاليا.

وقالت أطباء بلا حدود إن الأمر سيستغرق أكثر من 24 ساعة للوصول إلى هناك من موقعها الحالي قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، لكنها رحبت بالقرار.

وأضافت المنظمة، على "تويتر": "الحصول على مكان آمن للنزول هو أخيرا خبر سار لجميع الناجين بعد ما عاشوه من تجارب مأساوية".

وطريقة الاستجابة لطلبات المساعدة من السفن الخيرية في البحر الأبيض المتوسط تمثل تحديا للحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة التي تعهدت باتخاذ موقف صارم من الهجرة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، متحدثا على هامش القمة الأورومتوسطية في مدينة أليكانتي الإسبانية: "كل حالة مستقلة"، في إشارة إلى سفن المنظمات غير الحكومية.

وأكد أن سفينة واحدة على الأقل سترسو في ساليرنو.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السفينة هيومانتي1 التي تديرها منظمة إس.أو.إس هيومانتي الخيرية سيسمح لها بالرسو في ميناء باري في المنطقة الجنوبية الشرقية من بوليا.

وتحمل السفينة نحو 261 شخصا بينهم نحو 30 امرأة، بعضهن حوامل، وأكثر من 90 قاصرا، معظمهم بغير ذويهم.

ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم منظمة إس.أو.إس. هيومانتي للتعليق.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن فتى في عامه الرابع عشر كان يسافر بمفرده تم نقله جوا من جيو بارنتس إلى صقلية بعد أن عانى من آلام حادة في البطن. ويوم الأربعاء، ولد طفل على القارب نفسه ونقل جوا إلى صقلية مع والدته وأشقائه الثلاثة.

وكان المهاجرون على متن السفينة التي رست في لامبيدوزا قد تم إنقاذهم من قارب خشبي صغير في البحر الأبيض المتوسط قبل يومين ونقلوا على متن سفينة الإنقاذ لويز ميشيل.

وقال القائمون على تشغيل السفينة لويز ميشيل في تغريدة على تويتر "مع التدهور الخطير للطقس، جاء‭ ‬الإذن بدخول لامبيدوزا في اللحظة الأخيرة".