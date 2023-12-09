محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

أنهت محافظة القليوبية استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، حيث أجرى المحافظ جولات ميدانية في المراكز والمدن والاحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية.

كما تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولاته الميدانية التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة؛ للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر التيسيرات اللازمة؛ لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وأكد المحافظ، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والمدن؛ للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.

كما أوضح الهجان، أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ووجه المحافظ، مسئولي التربية والتعليم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس، بسرعة صيانة وإصلاح جميع التلفيات داخل المدارس، وتكثيف أعمال النظافة داخلها وخارجها، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية، وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية؛ لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وتقليم الأشجار، ودهان البلدورات، ودهان وتجميل أسوار اللجان.

كما وجه بتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.

يذكر أن محافظ القليوبية أكد أنه تم تجهيز 365 مركزا انتخابيا، و16 لجنة عامة، و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

ودعا المحافظ، المواطنين، إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية؛ من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.