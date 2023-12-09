صبغ القنال الكبير بفينيسيا باللون الأخضر في دعوة لكوب 28 لاتخاذ إجراء

سكب نشطاء المناخ في إيطاليا صبغة خضراء في القنال الكبير الشهير في فينيسيا، اليوم السبت، في احتجاج للفت الانتباه إلى دعواتهم إلى اتخاذ إجراء جذري وسط انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وهبط أعضاء بمنظمة "إكستنكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) الاحتجاجية من جسر ريالتو إلى القنال بعد ظهر الويم وسكبوا الصبغة في الماء، حسبما ذكرت المجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليحيلوا لون الماء إلى الأخضر البراق.

وعلق ثلاثة نشطاء بمجموعة تمرد ضد الانقراض أنفسهم بواسطة حبل، وبسطوا ملصقا كبيرا مكتوب عليه "كوب 28: بينما تتحدث الحكومة، نحن نتعلق بخيط".

واحتشد المتفرجون على جسر ريالتو خلال الفعالية والتقط بعض سائقي الزوارق صورا بهواتفهم المحمولة. وذكر النشطاء أنهم سكبوا مادة الفلوريسين في الماء، وهي مادة غير سامة تستخدم في فحص شبكات الصرف الصحي، على سبيل المثال.

وأوضحوا أنهم كانوا يرغبون في الاحتجاج ضد "التقدم السخيف" في مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي يشارف على الانتهاء في دبي.

وقالوا في بيان: "لقد سئمنا، سئمنا من اعتبار حكوماتنا أننا حمقى ومن إدراك الخطر الذي يحدق بمستقبلنا بينما لا يحرك الساسة ساكنا".