الحوثي: أي سفينة متجهة لإسرائيل ستكون هدفا مشروعا لقواتنا لو لم يصل الغذاء لغزة

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع، إن «أي سفينة متجهة لإسرائيل ستكون هدفا مشروعا لقوات الحوثي، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء».



وأضاف في بيان، مساء السبت: «بعد نجاحنا في فرض القرار بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة».



وأكمل: «حرصا منا على سلامة الملاحة البحرية، نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكد حرصنا الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكل السفن ولكل الدول، عدا السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو التي ستنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية».



وتطلق جماعة الحوثي عدة صواريخ بعيدة المدى وطائرات المسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها في البحر الأحمر، تضامنا مع حركة المقاومة «حماس» التي تقاتل الاحتلال في قطاع غزة.



والأربعاء الماضي، ذكر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان، أن الجماعة أطلقت عدة صواريخ باليستية على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.



وقال مسئول دفاعي أمريكي لـ«رويترز» إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي.



وورد في بيان جماعة الحوثي أنها ستستمر في «تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة».