أعلن الهلال الأحمر الإيراني، أن 113 ألفا و570 هدفا مدنيا، من بينها منازل ومنشآت تجارية ومركبات، تضررت جراء هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكشف الهلال الأحمر الإيراني في بيان الثلاثاء حصيلة الأضرار التي خلّفتها الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد.

وبحسب البيان تشمل الأهداف المدنية 90 ألفا و63 منزلا، و21 ألفا و59 منشأة تجارية، و760 مركزا تعليميا، إضافة إلى 18 مركزا تابعا للهلال الأحمر.

كما لفت البيان لتضرر 3 مروحيات إغاثة جراء الهجمات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، خلف آلاف القتلى والجرحى، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.