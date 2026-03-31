التلفزيون الإيراني: قصف يستهدف أحد أكبر مصانع إنتاج أدوية السرطان في إيران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن أحد أكبر مصانع إنتاج أدوية السرطان والمسكنات الطبية في البلاد تعرض لضربة، اليوم الثلاثاء، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على إيران.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن مستشفى "دلارام سينا" للأمراض النفسية، الذي تم بناؤه حديثا في طهران، تعرض لأضرار كبيرة جراء هجوم على العاصمة الإيرانية.

وكان نحو 30 مريضا داخل المستشفى وقت الضربة التي وقعت في وقت متأخر من مساء الاثنين، بحسب مدير المستشفى.

وقال الطبيب: "تحطمت الأبواب والنوافذ، كما تضررت جدران المبنى".

وأدت الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران إلى تدمير أحياء كاملة، ومقتل مئات الأشخاص، واستنزاف خدمات أساسية.

ووفقا لنائب وزير الصحة الإيراني، فقد تم استهداف ما لا يقل عن 190 مركزا صحيا وطبيا منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

كما قال مسئول من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إيران إن 17 مركزا تابعا للمنظمة تعرضت للقصف، وتضررت أو دُمرت نحو 100 سيارة إسعاف.

وقالت ماريا مارتينيز، رئيسة بعثة الاتحاد في إيران: "هذه ليست مجرد مركبات، بل غالبا ما تكون الأمل الوحيد للناس عندما تتساقط القنابل".