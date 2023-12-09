القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الثالث.

وفي سلسلة بيانات منفصلة، اليوم السبت، قالت القسام إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكّدت أنها استهدفت دبابة إسرائيلية (ميركفاه) في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105.

كما تضمنت عملية القسام، التي أعلنت عنها، دك تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.