إيران: الفيتو الأمريكي على وقف إطلاق النار بغزة يؤكد أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة أثبتت مرة أخرى أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين الفلسطينيين، بعد عرقلتها مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، قوله إنّ واشنطن أثبتت مرارًا تحالفها ومشاركتها مع النظام العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «أمريكا تعرب عن قلقها على حياة الأطفال والمدنيين في غزة، لكنها في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل».

ولفت إلى أن أمريكا لم تتوان منذ أكثر من شهرين، عن تقديم أي نوع من الدعم العسكري أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.