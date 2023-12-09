شولتس يتحدث مع نتنياهو ويدعو إلى مزيد من المساعدات لغزة

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وذلك في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت.

وشدد شولتس على أنه يجب تسليم هذه المساعدات "على أساس موثوق"، وفقا للمتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت.

وأطلع نتنياهو، شولتس، على الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس في جنوب قطاع غزة.

وناقش الجانبان أيضا "الجهود اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للمدنيين وتحسين الوضع الإنساني للأشخاص في قطاع غزة بشكل كبير"، حسبما قال المتحدث باسم شولتس.

ونوقشت أيضا الحالة في الضفة الغربية المحتلة وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.