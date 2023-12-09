فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية التقت طفلهما بعد نجاتهما من قصف إسرائيلي

انتشر مقطع فيديو وصف بالمؤثر، يوثق لقاء أم مع ابنها بعد نجاتهما من قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في قطاع غزة.

وشوهدت السيدة الفلسطينية، وهي تبكي بحرقة بعد لقائها بابنها وتبدو عليها إصابات جراء القصف الإسرائيلي، وأخذت تطمئن على طفلها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إحصاءاته الأولية تظهر بأن إسرائيل قتلت أكثر من عشرة آلاف طفل ورضيع منذ بدء هجومها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف في بيان نشره المرصد عبر موقعه الإلكتروني، أنّ إجمالي حصيلة الشهداء في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوزت 23,012 شهيدا، من بينهم 9,077 ألف طفل ورضيع.

وفي ظل وجود مئات الأطفال تحت الأنقاض، وبينما تتضاءل فرص نجاتهم في ظل تعذر انتشالهم منذ أسابيع، فإنه من المرجح تجاوز إجمالي عدد الشهدء الأطفال 10,000.