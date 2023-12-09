الحضري يرفض قرار الاعتزال الدولي لطارق حامد

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رفض عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قرار اعتزال طارق حامد، لاعب ضمك، اللعب الدولي.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مش موافقك يا طارق في قرار اعتزالك، أنت لاعب كبير ولازم تتمسك بتمثيلك لبلدك وخدمتك لها ولازم تعرف إن اللاعب هو اللي باقي لبلده وأي حد تاني مش دايم".

وكان طارق أعلن اعتزاله الدولي رسميا أمس الجمعة.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قائلا: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر".

وواصل "اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأتم "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".