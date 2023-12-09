نوة قاسم تضرب المدن الساحلية بأمطار غزيرة في البحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة رعدية "بنوة قاسم"؛ تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وتعرضت المدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي "كفرالدوار وإدكو ورشيد وأبو حمص وابو المطامير"؛ لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق أدت لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وخلو الشوارع من المارة وتوقف حركة البيع والشراء.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة وربطها مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة؛ لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وأهابت المحافظة، بمواطنيها الالتزام بعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالة البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ركن السيارات تحت أو في مكان احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف المطار، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ووجهت "بلبع"، بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، ومراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة.