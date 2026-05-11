هل يستطيع جسم الإنسان إنتاج فيتامين سي؟‬



انتشرت في الآونة الأخيرة إرشادات مثيرة للجدل تتعلق بالتغذية، ومنها بعض الآراء التي تؤكد أن جسم الإنسان يستطيع إنتاج فيتامين سي بنفسه، وأنه لا حاجة لتناول الخضروات والفواكه التي تحتوي عليه.

فهل يستطيع جسم الإنسان بالفعل تصنيع فيتامين سي بنفسه؟ وما هي أفضل طرق الحصول عليه؟



-جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج فيتامين سي

قال الدكتور محمد أبو عامر أستاذ علم المناعة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج فيتامين سي بصورة ذاتية، بالرغم من كون معظم الثدييات قادرة على تصنيعه من الجلوكوز، لكن في الإنسان الجين المسئول عن تنشيط عمل هذا الإنزيم غير فعال تماما نتيجة طفرة تطورية وبالتالي داخل جسم الإنسان لا يوجد لدينا المسار النهائي لتكوين فيتامين سي ولا ننتجه إطلاقا، ولذلك يجب الحصول عليه من الغذاء والمواد العضوية من خارج الجسم.

-أهمية فيتامين سي لجسم الإنسان

وأوضح أن فيتامين سي هو فيتامين داعم ومهم جدا للجهاز المناعي، فهو يعزز عمل الخلايا المناعية، ويساعد في إنتاجها بمختلف أنواعها، ويسهم في تقليل مدة وشدة العدوى للجسم. وأضاف أنه بجانب الدور المناعي الذي يعلمه أغلب الناس، فهو يدخل كعامل مساعد أساسي في تفاعلات حيوية دقيقة داخل جسم الإنسان، ومنها على سبيل المثال تصنيع الكولاجين، لذا فنقصه يؤدي إلى حدوث نزيف مع ضعف التئام الجروح وقد يؤدي إلى هشاشة العظام والأوعية الدموية، كما أنه مضاد أكسدة قوي ومهم لحماية الـ DNA والبروتينات والدهون، ويساعد تواجده في زيادة امتصاص الحديد داخل الجسم، وتصنيع النواقل العصبية.

- مصادر فيتامين سي

وأكد الدكتور أن الحصول على فيتامين سي من الغذاء الطبيعي هو الخيار الأفضل مقارنة بالإفراط في المكملات الغذائية عالية الجرعات، خاصة أن فيتامين سي يوجد في العديد من المصادر الغذائية الغنية والمتنوعة، مثل الجوافة التي تعد من أهم مصادره، بالإضافة إلى الفلفل الأحمر والبروكلي والكيوي والفراولة والحمضيات مثل البرتقال والليمون. ولفت إلى أنه لتحقيق أقصى استفادة من فيتامين سي ينصح بتناوله مع مصادر الحديد النباتي، لأنه يساعد على زيادة امتصاص الحديد بشكل أفضل، كما نصح بتقسيم الجرعات على مدار اليوم بدلا من تناول جرعة كبيرة مرة واحدة.

-العوامل التي تقلل فاعلية فيتامين سي داخل الجسم

وفيما يخص الأخطاء الشائعة التي تقلل من الاستفادة من فيتامين سي، أشار الدكتور محمد إلى أن فيتامين سي من أكثر الفيتامينات حساسية للحرارة والضوء والرطوبة، لذلك فإن تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تكسره وفقدان جزء كبير من فائدته، ولهذا يفضل تناول الأطعمة الغنية به طازجة قدر الإمكان.

كما أن تعرض الفاكهة والخضروات للهواء والضوء لفترات طويلة بعد التقطيع يقلل من محتواها الطبيعي بسبب سهولة تأكسده، وكذلك التخزين الطويل خاصة للخضروات الورقية. وحذر من أن العوامل التي تقلل مستوى فيتامين سي في الجسم أيضا هي التدخين والعدوى المتكررة والالتهابات المزمنة والإجهاد التأكسدي المرتفع.

واختتم حديثه موضحا أن الجرعات اليومية الموصى بها هي نحو 90 ملجم للرجال و75 ملجم للنساء، بينما يحتاج المدخنون إلى 35 ملجم إضافية يوميا.