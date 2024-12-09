نشطاء: مقتل 29 شخصا في قصف جوي على محطة وقود جنوب الخرطوم

قال نشطاء يوم الأحد إن 29 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في هجوم نفذته مسيرة على سوق مكتظ بالمدنيين جنوبي العاصمة الخرطوم.

وقال أحد أعضاء غرفة طوارئ جنوب الحزام، وهي مجموعة تطوعية محلية، لصحيفة "سودان تريبيون" السودانية إن مسيّرة قصفت محطة لبيع الوقود في سوق 6 الجديد بضاحية مايو، مما أودى بحياة 29 شخصا على الأقل.

وأشار إلى أن القصف تسبب أيضًا في إصابة نحو 37 شخصًا، بينهم 29 حالة تعرضت لحروق من الدرجة الأولى واصابات بشظايا المقذوف الناري.

وأفاد شهود عيان بأن القصف الذي استهدف مواقع لبيع الوقود أدى إلى انفجارات عنيفة واشتعال النيران في مواقع عديدة. وتعد منطقة جنوب الخرطوم ولاسيما أحياء مايو والأزهري من المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وبها سوق مايو الشهير لبيع المسروقات التي يستولي عليها عناصر الدعم السريع واللصوص من المنازل التي هجرها سكانها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشهد السودان صراعا مدمرا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل 2023.

وأسفر هذا الصراع الدموي عن مقتل أكثر من 27 ألفا و 120 شخصا وتشريد أكثر من 14 مليون شخص داخل أو خارج السودان، وفقا لتقديرات المنظمات الدولية.