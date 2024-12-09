إمام عاشور: الأهلي يصنع التاريخ

وجه إمام عاشور لاعب وسط الأهلي رسالة لجماهير الفريق قبل مباراة الدور قبل النهائي في بطولة كأس القارات "فيفا إنتر كونتيننتال"، المقرر لها يوم السبت المقبل.

أعاد إمام عاشور نشر صورة من مشاركته في جلسة التصوير الخاصة بلاعبي الأهلي استعدادا للبطولة التي تقام في قطر، وكتب عبر حسابه على انستجرام "الأهلي يصنع التاريخ".

وينتظر الأهلي في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة ديربي الأمريكتين بين بوتافوجو البرازيلي ضد باتشوكا المكسيكي الذي سيقام مساء الأربعاء.

وساهم إمام عاشور في تأهل الأهلي لهذه المرحلة حيث سجل هدفا في الفوز على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.