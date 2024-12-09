استشهاد طفلين في قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة

استُشهد طفلان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين بجروح، فيما لا تزال الطواقم الطبية تحاول انتشال المزيد من الضحايا.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.