أكد مصدر أمني إسرائيلي أن جسر الكرامة «معبر اللنبي» سيعاد فتحه ابتداء من غد الأربعاء، لنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه إثر عملية إطلاق نار.

ويأتي إعادة فتح المعبر بعد إجراء التعديلات الأمنية اللازمة على الجانبين الإسرائيلي والأردني، خلال الأسابيع الأخيرة.

كما تم تشديد إجراءات التفتيش والتقييم الأمني للسائقين الأردنيين ومحتويات الشاحنات، وتكليف قوات أمنية خاصة بتأمين المعبر.

وأكد المصدر أن جميع شاحنات المساعدات ستُنقل إلى قطاع غزة تحت حراسة أمنية مشددة بعد فحص أمني دقيق، بحسب المواقع العبرية.

وفي 18 سبتمبر 2025 أغلقت تل أبيب المعبر إثر مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار وفتحته بعد أيام أمام المسافرين، فيما تبقي الممر التجاري منه مغلقًا أمام البضائع.

ويُعد معبر الكرامة المنفذ التجاري الوحيد لفلسطينيي الضفة نحو الأردن ومنه إلى باقي دول العالم، ويُشكّل ركناً أساسياً في سلسلة التوريد الفلسطينية، وتعتمد معظم الصادرات الزراعية والصناعية على مرورها عبر هذا المعبر.

وشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعًا حادًا بنسبة 29% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي الإبادة الإسرائيلية في غزة، والعدوان المتواصل في الضفة الغربية، وفق نشرة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبحسب النشرة، تراجع الناتج المحلي إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي فقط، بعد أن كان يتراوح بين 13 و15 مليار دولار قبل السابع من أكتوبر 2023.