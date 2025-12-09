وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم "إسقاط 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و22 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و9 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق مياه بحر قزوين، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق أراضي جمهورية كالميكيا، و4 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، طائرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وأراضي مقاطعة تولا".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.