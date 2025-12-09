حدائق العاصمة: ضوابط حاسمة لدفع معدلات تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

عقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا طارئًا مع الشركات المسند إليها أعمال مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"؛ بهدف وضع ضوابط حاسمة وفعّالة لدفع معدلات التنفيذ بمواقع العمل.

شملت مشروعات الإسكان التي تناولها الاجتماع محور محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة في الإعلان الرابع عشر، بحي الأمل، حيث جار تنفيذ 1129 عمارة بإجمالي 27096 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا مربعًا وتُسلم كاملة التشطيب والمرافق.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجهاز تنبيهًا شديدًا لجميع الشركات المنفذة، مؤكدًا أن الالتزام بالتوقيتات المحددة شرط أساسي لا تنازل عنه، إلى جانب الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة، لافتا ألى أن فرق المتابعة تراجع معدلات الإنجاز أولًا بأول.

وشدد العربي على سرعة العمل لتذليل أي معوقات تطرأ بالموقع، بعد أن استمع لآراء ممثلي الشركات حولها.

وطالب رئيس الجهاز بضرورة إعداد تقرير يومي بنسب التنفيذ لجميع بنود المشروع، مع تكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

كما شدد على تنفيذ الأعمال طبقًا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل لجنة الدعم الفني للمتابعة.

وأكد المهندس أحمد العربي أنه يتابع بشكل يومي كافة مواقع العمل ميدانيًا، لضمان الالتزام الكامل بالمخططات الزمنية وجودة التنفيذ، وصولًا إلى تسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات للمواطنين في التوقيتات المحددة.