ترامب يهدد المكسيك برسوم إضافية بنسبة 5% وسط نزاع على حصص المياه

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5% على الواردات من المكسيك على خلفية نزاع بشأن حصص المياه على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يوم الإثنين إن المكسيك تفشل في تزويد الولايات المتحدة بكميات كافية من المياه، ما يعرّض الثروة الحيوانية في ولاية تكساس الأمريكية للخطر. ويأتي هذا التحذير بعد دعوات من مشرعين في تكساس لممارسة ضغط على الجارة الجنوبية.

وبموجب معاهدة أُبرمت عام 1944، تلتزم المكسيك بتسليم المياه من الحوض الشرقي لنهر ريو جراندي إلى الولايات المتحدة، مقابل حصولها على مياه من نهر كولورادو الغربي، بما يتيح للبلدين تقاسم الموارد المائية الشحيحة على الحدود. وتكررت الخلافات بشأن هذه الحصص، لا سيما خلال فترات الجفاف.

ويقول ترامب حاليا إن المكسيك أخفقت في الوفاء بالتزاماتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، وباتت مدينة بما يقارب من مليار متر مكعب من المياه. وطالب بالإفراج عن نحو ربع هذه الكمية بحلول 31 ديسمبر، على أن يتم تسليم الباقي بعد ذلك بوقت قصير.

وكتب ترامب: "حتى الآن، لا تستجيب المكسيك، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا في الولايات المتحدة الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها. ولهذا السبب أجزت إعداد الوثائق لفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا لم يتم إطلاق هذه المياه فورا".