أصيب ما لا يقل عن 34 شخصا إثر زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، بحسب إحصاء وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأدى الزلزال إلى تعطل حركة النقل وإمدادات المياه، وتعليق الدراسة في مناطق مختلفة، حيث حذرت السلطات من احتمال وقوع هزة أرضية أخرى أقوى.

ونقلت "كيودو" عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية القول، إن الزلزال الذي وقع الساعة 1115 مساء قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة آوموري على عمق 54 كيلومترا، قد يتبعه هزة أرضية مماثلة أو أشد في القوة، بنفس المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة الأرصاد الجوية مثل هذا التحذير للمناطق الساحلية في هوكايدو وساحل سانريكو، الذي يمتد من آوموري عبر مقاطعتي إيواتي ومياجي.