مستشار وزير الصحة: المركز الطبي المصري في جامبيا يفتح نفاذ الدواء المصري لغرب إفريقيا ويعزز الاستثمار الصحي

قال الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة، إن مشروع المركز الطبي المصري في جامبيا يعكس الدور المستمر لمصر في دعم إفريقيا، موضحًا أن المشروع يجدد الصورة الذكية والاستراتيجية لمصر على الصعيدين المجتمعي والاستثماري.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة "القاهرة الإخبارية": "إفريقيا شهدت تدخلاً من قوى عدة، لكن مصر تمتلك أرضية قوية، ونحن نجدد هذه الصورة بطريقة ذكية تستهدف الاستثمار والخدمة المجتمعية معًا. لهذا المشروع أثر إيجابي اقتصادي كبير على مصر والدول المستفيدة".

وأشار إلى البعد الاستثماري للمشروع قائلاً: "مصر من أوائل الدول في إفريقيا في مجال المستحضرات الصيدلانية، والمركز يحتوي على صيدلية للدواء المصري، ما يتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى غرب إفريقيا، ويعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية".

وأكد أن تقديم خدمات طبية استثنائية ومتخصصة داخل دولة أفريقية سيسهم في جذب المزيد من المرضى سواء إلى مصر أو إلى المشروعات الصحية المصرية المنتشرة في المنطقة.



https://www.youtube.com/shorts/RRN--QxroHk