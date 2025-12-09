تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اللمسات الأخيرة لجاهزية اللجان استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة جاكلين، أن جميع المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها، بما يهيئ مناخا آمنا ومنظما يسهل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري.

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تحقيق تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن، لافتة إلى أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير الانتخابات ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها بما يضمن انتظام العملية الانتخابية.

وأوضحت أن الانتخابات تجرى في أربع دوائر انتخابية تشمل: الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة (حوش عيسى)، والدائرة السادسة (الدلنجات)، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر)، مشيرة إلى أن عدد المراكز الانتخابية يبلغ 271 مركزا بإجمالي 300 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليون و515 ألفا و410 ناخبين.

وأكدت أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات تليق بإرادة الشعب.

ودعت محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن أبناء المحافظة دائما ما يثبتون وعيهم وانتماءهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، دعما لمسيرة البناء والتنمية.