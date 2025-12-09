ألمانيا ترفض استقبال طالبي لجوء جدد أو تقديم دعم مالي ضمن آلية التضامن الأوروبي

أفادت الحكومة الألمانية بأن ألمانيا لن تستقبل أي طالبي لجوء إضافيين في إطار آلية التضامن الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الضغط عن بعض دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من حركة اللجوء.

كما لن تقدّم ألمانيا أية مساعدات مالية في العام المقبل، وفق ما صرّح به وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت بعد اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إعادة توطين ما يصل إلى 21 ألف طالب حماية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف الأعباء عن الدول الأعضاء التي تواجه ضغطًا كبيرًا، بحسب ما قرره وزراء الداخلية. وبحسب تحليل للمفوضية الأوروبية، يحق لألمانيا أن تستند إلى كونها تتحمل بالفعل مسؤولية عدد كبير جدًا من طالبي اللجوء الذين تقع مسؤولية التعامل معهم في الأصل على دول أخرى في التكتل الأوروبي.

يشار إلى أنه في إطار آلية التضامن، يُفترض أن توفر الدول الأعضاء الأقل تأثرًا بحركة اللجوء 420 مليون يورو، غير أن من الممكن أيضًا تقديم أشكال أخرى من المساعدة مثل المساعدات العينية، والتي يمكن احتسابها مقابل الالتزامات المالية. وهذا يعني أن الدول الأوروبية المُلزَمة بالدعم، والتي لا ترغب في استقبال لاجئين، يمكنها بدلاً من ذلك تقديم دعم مالي أو عيني.