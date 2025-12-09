سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق المتفرقة في دمياط

شهدت محافظة دمياط، سقوط أمطار متوسطة ومتفرقة على عدد من مدن ومراكز المحافظة، دون أن تؤثر على حركة المرور أو الأنشطة اليومية للمواطنين.

وشهدت حالة الطقس، استقرارًا طوال فترات النهار، مع متابعة ميدانية من مجالس المدن، واستعدادات للتدخل في أي وقت، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار وعدم وجود تجمعات مائية بالشوارع.

وحذرت الجهات المعنية في محافظة دمياط، المواطنين من توخي الحذر أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية، في ظل توقعات باستمرار فرص سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة.

وأغلق بوغاز الصيد في عزبة البرج أمام خروج مراكب الصيد عقب سقوط الأمطار المتوسطة على دمياط، مع توقع هطول أمطار في فترات الليل، مصحوبة بصقيع على المدن الساحلية مثل "دمياط الجديدة ورأس البر، ومدينة عزبة البرج، وقرية جمصة التابعة للمحافظة".