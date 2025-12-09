محافظ الأقصر يفتتح معرض منصة أيادي مصر لمنتجات الحرف اليدوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، معرض "منصة أيادي مصر" بمكتبة مصر العامة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

شهد الافتتاح نهال أبو المجد نائب مدير منصة "أيادي مصر" في الأقصر، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، وشرين طلعت مدير جهاز شباب الخريجين.

ويشارك في المعرض 45 عارضًا من مختلف تخصصات الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

ويقدم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الرمل الملون والمشغولات الخشبية والإكسسوارات، ومنتجات الأسمنت والجبس، وزيوت وصابون طبيعي، وأعمال الكروشية والكانفا والتطريز اليدوي، إضافة إلى النحاس والعقيق والسجاد والجلود والأحجار الكريمة والمكرمية والخوص والباستر والفخار والرسومات، فضلًا عن منتجات تجفيف الخضروات والتوابل والمخبوزات وغيرها.

ويستمر الحدث على مدار 4 أيام؛ ليتيح للزوار فرصة الاطلاع على الإبداعات المحلية وتشجيع الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين.