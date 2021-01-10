 رئيس إندونيسيا يقدم التعازي لأسر ضحايا الطائرة التي تحطمت في بحر جاوة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس إندونيسيا يقدم التعازي لأسر ضحايا الطائرة التي تحطمت في بحر جاوة


نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 4:52 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 4:52 م

قدم رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت في بحر جاوة.

 

وقال جوكو "أود أن أعرب، نيابة عن الحكومة وعن شعب إندونيسيا، عن حزني العميق بسبب المأساة".

 

وأضاف "دعونا ندعو أن يتم العثور على جميع الضحايا".

 

وكان قائد الجيش الإندونيسي قد ذكر في وقت سابق أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة.

 

وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو "يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين، ولقد استطعنا تحديد (الموقع)، ونأمل في انتشالهما سريعا".

 

والصندوقان الأسودان يحتويان على مسجل بيانات الطائرة ومسجل الصوت لقمرة القيادة.

 


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