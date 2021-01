تنديدات لمنتجي الفيلم باستبدال مشاهد ترامب أو حذفها





دعا أمريكيون ساخرون من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، شركة "ديزني" المنتجة لفيلم "وحدي بالمنزل - Home Alone" لإنتاج جزء ثالث من الفيلم بعنوان "ترامب وحيد في البيت"؛ بعدما قامت إدارة موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بحذف حساب ترامب بشكل دائم، بعد تحريضه على أعمال عنف انتهت باقتحام أنصاره لمبني الكونجرس الأمريكي.

ولم يكتف الأمريكيون بذلك بل طالبوا الشركة المنتجة للجزء الثاني "Home Alone: Lost in New York"؛ بحذف المشهد الذي يظهر فيه ترامب في الفيلم عام 1992 وهو يتحدث مع الطفل "كيفن" بطل الفيلم، وإزالة هذه الفقرة قبل إعادة عرض الفيلم مرة أخري على محطات التلفزيون هذا العام.

وتابعوا أن مشهد ترامب مع الطفل كيفن ماكاليستر (ماكولاي كولكين)، وهو يتجول في فندق "بلازا"؛ بدا وكأن ترامب يقوم بإثارة ذعر الطفل وهو يتجه إليه.

بينما قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، السبت الماضي، أن الكثير من الأمريكيين أرسلوا اقتراحات لمنتجي فيلم "وحدي بالمنزل" يطالبونهم باستبدال مشاهد ترامب في الفيلم أو حذفها؛ مشيرين إلى سابقة حذف مشاهد للممثل "كيفن سبيسي" في فيلم "All The Money In The World"، وإعادة تصويرها بممثل أخر بعد اتهامات الاعتداء الجنسي التي وجهت ضد سبيسي؛ فأعاد المخرج "ريدلي سكوت" تصوير مشاهد الفيلم مع الممثل "كريستوفر بلامر".

وكان الأشهر من بين الحلول المُقدمة لمنتجي الفيلم، تعليق أحد رواد تويتر قائلا: "هل يمكن لأحد الاتصال بكريستوفر بلامر ومعرفة ما إذا كان بإمكانه أن يمثل دور ترامب في المشهد الذي ظهر فيه في فيلم "وحدي بالمنزل" ويتم حذف ظهور ترامب من الفيلم نهائيا ؟ ".

First Twitter, Home Alone 2 is next! Can someone call Christopher Plummer and see if he can replace him? pic.twitter.com/ACEmmdfbYU — Jakub Flasz (@talkaboutfilm) January 9, 2021

ونقلت "اندبندنت" عن المؤلف أندرو هانتر موراي قوله: "يجب محاكمة ترامب وسجنه وإزالته رقميًا من فيلم " Home Alone 2 "، وتابع ساخراً: هل يعرف أحدا إذا كان الممثل ترامب في فيلم "Home Alone 2 " لديه حساب على تويتر أم لا ؟"، وأضاف: "لا أصدق أنه تم طرده من تويتر".

كما سخر النجم الأمريكي بارون كوهين، من طرد تويتر لترامب، وقال "أنها أهم لحظة في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي".

ومن جانبه قال موقع تويتر إنه قرر تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم؛ خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف، وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب realDonaldTrump@ والسياق المحيط بها".

ورد ترامب من خلال الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي؛ لافتاً إلى أنه "يفكر في احتمال تأسيس منصة خاصة (على مواقع التواصل) في المستقبل"، لكن موقع تويتر قام بحذف التغريدات فور نشرها، فيما تتسارع خطوات محاسبة ترامب من جانب الكونجرس على أحداث اقتحام أنصاره لمبني "الكابيتول" بولاية واشنطن.

وكان حساب ترامب على تويتر قد أُغلق في وقت سابق لمدة 12 ساعة، وقال الموقع حينها إنه سيعلّق حساب ترامب بشكل دائم إذا خرق قواعد المنصة مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل بعدما غرد ترامب بعدة رسائل يوم الأربعاء الماضي، وصف فيها الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي بأنهم "وطنيون".