وزير الصحة: بدء تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات القديمة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

• ويشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة الخاصة بخطط التطوير لكل محافظة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ببدء تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القديمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كمرحلة أولى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، بما يضمن الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، فضلاً عن الالتزام بالخطة الزمنية الخاصة بميكنة المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي لعام 2023، والتي تناولت عدداً من المحاور، حيث تضمنت عدد المنتفعين ومتلقي الخدمة ضمن المنظومة خلال العام 2022، فضلاً عن خطط (التوسع في التغظية التأمينية حتى عام 2024، الارتقاء بجودة الرعاية الطبية واستحداث عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، تطوير الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية، التوسع في وحدات تقديم الخدمة الطبية، تطوير منظومة العيادات، تطوير منظومة التموين الطبي وتوفير الدواء، التحول الرقمي ونظم المعلومات).

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على منظومة تطوير الأداء والرقابة والحوكمة الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي لعام 2023، فضلاً عن خطة الاستثمار في الكوادر البشرية ضمن المنظومة، لافتاً إلى الاطلاع على التقارير الخاصة بالمشروعات التي من المقرر الانتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال الفترة 2023 حتى 2025، وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالمرور الدوري على المخازن التابعة لوزارة الصحة، والتي أشارت إلى المرور على 100% من المخازن الرئيسية التابعة للمديريات والجهات والهيئات على مستوى محافظات الجمهورية خلال عام 2022، فضلاً عن المرور على عدد من المخازن الفرعية.

وقال "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرض الخطة السنوية لعام 2023 الخاصة بمحافظة الغربية، لافتاً إلى تشديد الوزير على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة الخاصة بخطط التطوير لكل محافظة، لضمان استدامة تقديم خدمات صحيّة آمنة للمواطنين.